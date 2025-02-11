Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють читати чужі думки

Вони часто демонструють свій талант на різних телевізійних шоу, та й на приймання до них, як правило, стоять черги. Але насправді така властивість притаманна і тим, хто не вважає, що має надприродні здібності. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють читати чужі думки.

Скорпіон

Скорпіони неймовірно проникливі: ледь подивившись на людину, вони можуть передбачити, що в ситуації, яка склалася, скаже, а потім і зробить вона. Не дивно, що чужі думки також не є для них таємницею – оточенню іноді здається, що представники знака бачать його наскрізь.

Діва

Діви надприродних особливостей не мають, але дуже добре вміють «прораховувати» людей, через що здається, що вони читають чужі думки. Перехитрити представників знака практично неможливо – не варто намагатися: вони виявлять будь-яке ошуканство.

Рак

Раки – інтуїтивний знак, вони на підсвідомому рівні відчувають, що задумав їхній співрозмовник і чого слід від нього очікувати. Для цього їм досить просто послухати людину, з якою вони спілкуються – її інтонації та погляди скажуть їм про все.

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