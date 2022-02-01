Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють імпровізувати

Діяти, коли є чітка та точна інструкція, в якій все враховано та передбачено, завжди легше.

Але бувають випадки – як професійної, так і особистої якості – коли потрібно діяти за обставинами, а це вже не кожному до снаги. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть імпровізувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята мають цінну якість швидко орієнтуватися в ситуації, ухваювати безпрограшні рішення і діяти за ситуацією, якою б заплутаною вона була. Вони практично одразу розуміють, що потрібно зробити, щоб усе склалося найкращим чином – до того ж як у професії, так і в житті – і поводяться належним чином. Ну а оскільки все, що вони говорять і роблять – результат їхньої імпровізації, оточення не одразу здогадується, у чому річ, і представники знака отримують тимчасову фору.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези відчувають необхідність в імпровізації, коли не знають, як вчинити у взаєминах з тією чи тією людиною, особливо якщо життя ставить їх перед необхідністю виплутуватися зі складної ситуації, в яку вони потрапили. У таких випадках вони можуть вигадувати історії, які інакше, як казками, і не назвеш, насичуючи їх цікавими деталями та подіями, які можуть здатися неймовірними. Але, як не дивно, такі методи працюють: будучи абстрактними від подразника, вони швидко заспокоюються.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії найчастіше використовують імпровізацію у творчості, якою займаються – як у професійній, так і в самодіяльній сфері. Представникам знака здається нудним повторювати те, що до них багато разів робили інші, тому вони шукають своїх шляхів і імпровізують, намагаючись їх намацати. Найкраще це виходить у акторів, які таким чином працюють над роллю, знаходячи нові грані свого образу. Однак, будучи музикантами та художниками, вони таким чином знаходять нові образи, внаслідок чого народжуються геніальні витвори мистецтва.

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