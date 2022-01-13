Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють приймати гостей

На запитання, чи вмієте ви приймати гостей, будь-яка господиня, яка хоч трохи поважає себе, поза всяким сумнівом, відповість позитивно.

Проте мистецтво приймати гостей – це не тільки добре накритий стіл, хоча і це має величезне значення, необхідно створити атмосферу, яка запам'яталася б усім запрошеним і змусила їх знову прийти до цього будинку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють приймати гостей.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви люблять свята та вміють їх організовувати, тому будь-яке запрошення до їхнього будинку потенційні гості сприймають як подарунок. Вони точно знають, що там на них чекає чудова компанія, смачна їжа та веселе проведення часу: жарти за столом, гумористичні тости, танці до цілковитого знесилля та ігри і змагання – навіть примітивний біг у мішках представники знака можуть перетворити на приголомшливий атракціон. Щоправда, у таких заходів одна відмінна риса: головною дійовою особою там завжди є господарі, але їм можна пробачити цю слабкість.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви — за всієї їхньої зовнішньої холодності і стриманості – люблять, коли в будинку багато людей, до того ж чим більше їх буде, тим краще. Мало того, що вони чудово готують, вибираючи не тільки смачні, а й відомі страви – як то кажуть, "з історією", про яку можуть розповідати нескінченно, але й подають їх так, що метрдотелі найкращих ресторанів бліднуть від заздрощів. Більше того, вони дуже люблять вишуканий посуд та прилади, накрохмалені серветки з антикварними кільцями та кришталеві келихи зі срібним обідком – загалом, все як у найкращих будинках Парижа та Лондона.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці сумують на самоті, тому буквально заманюють усіх своїх знайомих, які опиняються у полі їхньої уваги та впливу. Щоб гості почувалися, що називається, як удома, представники знаки створюють таку приємну атмосферу та створюють настільки душевну атмосферу, що ті згодом із радістю повертаються під дах їхнього будинку знову і знову. Щодо самих представників знака, то їм вдається оточити увагою кожну людину, яка потрапляє до них, кажучи їй саме ті слова, які вона хоче почути – треба визнати, що в цьому питанні вони великі фахівці.

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