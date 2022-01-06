Астрологиня назвалла знаки зодіаку, які вміють створювати домашній затишок

Що є найголовнішим у будинку – меблі, витвори мистецтва, дизайн інтер'єру?

Ні, найголовніше у "нашій фортеці" — затишок, завдяки якому ввечері людині так хочеться повертатися додому. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють створювати домашній затишок.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — генії домашнього затишку, вони можуть створити рай навіть у курені. У них у будинку завжди чисто прибрано, все розставлене на свої місця і смачно пахне. Потрапивши до них у будинок, важко відразу зрозуміти, що саме створює у ньому сердечну атмосферу — вона існує в комплексі, де жоден акцент не виділяється і не втрачається у великому скупченні інших. Житло представників цього знака зазвичай не хочеться – навіть ненадовго – залишати не лише тим, хто там мешкає, а й випадковим відвідувачам.

Діва (22.08 – 23.09)

У будинку Дів не лише чисто і гарно, але й дуже креативно – там немає випадкових, і тим паче тих, що перебувають не на своєму місці, речей, які так часто створюють хаос навіть у чисто прибраній квартирі. Представники знаку намагаються зробити так, щоб будь-яка дрібниця була зручною у використанні, а ще краще – була б за сумісництвом витвором мистецтва. Вони можуть роками займатися пошуками вінтажної ключниці у вигляді карети зі срібними накладками або великодної тарілки для яєць Кузнецовського фарфорового заводу. Їхнє житло – своєрідний музей, але водночас дуже затишний.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці вміють оточувати себе не лише розкішшю, яку вони, як відомо, дуже люблять, але й затишком, причому роблять це не лише вдома, а й у будь-яких інших приміщеннях, у яких їм доводиться жити – наприклад, у готелі чи орендованій квартирі. Де б вони не з'явилися, поряд із ними відразу з'являються атрибути сімейного життя: спочатку зав'язана серветка, в "компанію" до якої "проситься" вазочка, а до неї — квіти. Дуже швидко справа доходить до скатертини, покривала на диван, накидок на крісла та чохлів на стільці. Ще вчора знеособлена кімната набуває обжитого та затишного вигляду – недивно, що з неї не хочеться їхати.

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