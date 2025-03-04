Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють викреслювати людей зі свого життя раз і назавжди

Прожити життя, не посварившись із оточенням, – як близькими, так і не дуже, людьми – неможливо.
Але важливо розуміти, як людина, з якою ми спілкуємося, реагує на ймовірні сварки: одні легко забувають навіть серйозні образи і легко йдуть на примирення, інші – якийсь час зляться, але потім таки змінюють гнів на милість, але є й ті, хто, зробивши проблему з дріб'язкового конфлікту, можуть взагалі відмовитися від спілкування. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють викреслювати людей зі свого життя раз і назавжди.
Водолій
Водолії – гарні друзі, які завжди прийдуть на допомогу, дадуть добру пораду, а ще вони легкі у спілкуванні та мають прекрасне почуття гумору, тому з ними легко та весело. Але не варто, як кажуть, зачіпати їх за живе: вони викреслять вас зі свого життя раз і назавжди.
Козоріг
Козороги нікому не вибачають помилок, навіть якщо такі «живуть» тільки в них у голові. Зачепившись за будь-яку «провину» з боку когось із оточення, вони здатні оскаженіти і заблокувати його скрізь, де тільки можна, відрізавши будь-які можливості для примирення.
Телець
Тельці не одразу відмовляються від стосунків із людиною, яка чимось їх образила. Спочатку вони намагаються наговорити в кілька разів більше неприємностей, ніж почули самі, але це їх не задовольняє, і тоді вони виключають її з кола спілкування – помиритися з ними вже неможливо.
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