Астрологиня назвала знаки зодіаку, які воліють жити в місті

У наш час переважна більшість жителів мегаполісів купують житло за містом.

Проте є серед них і ті, хто щиро не розуміє, як можна проміняти місто на "село". У кожного з них свої міркування, з якими не можна не погодитися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які воліють жити у місті.

Близнята(22.05 – 21.06)

Близнята люблять місто за постійне відчуття життя, якого їм не може дати передмістя, адже воно, на їхню думку, завжди перебуває у сильній – певною мірою – сплячці. У місті все рухається, його темп робить життя насиченим і цікавим, у його діловий ритм занурюєшся, навіть якщо не прагнеш цього, і встигаєш зробити навіть більше, ніж планував. Місто ніколи не спить, що дає нетерпеливим та квапливим представникам знаку причетність до людства – а для них це дуже важливо.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які, як відомо, люблять все прекрасне, зазвичай не задовольняються чудовим видом із вікна заміського котеджу – він для них недостатньо художній. Інша річ – шедеври живопису, за якими треба йти до музеїв, театрів та на виставки. Про те, що в наш час до них можна легко і швидко дістатися автомобілем, представники знаку і чути не хочуть: на їхню думку, одна справа – тягнутися до міста у заторах, і зовсім інша — пірнути в метро і вже за пів години опинитися на спектаклі чи вернісажі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії не розуміють, що, власне, можна робити за містом? Гуляти в лісі? Так для цього у місті є парки. Читати та дивитися серіали? Але це з тим же успіхом можна робити і в місті. А ось із кафе, ресторанами та нічними клубами у котеджному селищі велика проблема, в той час, як у мегаполісі їх у великій кількості можна знайти на кожному розі. Тут можна будь-коли зателефонувати друзям і вже за двадцять хвилин зустрітися, щоб весело провести час – "на природі" такої можливості немає.

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