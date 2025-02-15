Астрологиня назвала знаки зодіаку, які всіх дратують

Неможливо подобатися всім без винятку, але викликати активне неприйняття у оточення теж вдається далеко не всім.

Щоб так насолити тим, хто перебуває поруч, треба постаратися, здійснивши для цього не один і навіть не два обурливі вчинки. Але є серед нас і ті, хто викликає обурення вже навіть за своє народження. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які всіх дратують.

Рак

Раки дратують оточення своїм постійним бажанням скаржитися на життя, яке багато хто сприймає як скиглення. Спочатку люди охоче вислуховують їхні скарги і навіть намагаються чимось допомогти, але згодом із нарікання викликають дедалі більше роздратування – аж до сказу.

Стрілець

Стрільці захоплюють оточенння оптимізмом і дружелюбністю і, одночасно, дратують його безцеремонністю та грубуватою манерою спілкуватися. Мало хто зможе спокійно поставитися до людини, яка радісно повідомить співрозмовниці, що в неї прекрасний целюліт.

Діва

Діви будь-кого допечуть до живого своїми причіпками, якими вони постійно дістають оточення – особливо близьких їм людей. Ймовірно, будучи досконалістю у всіх сенсах, вони мають на це право, але витримати таке їхнє ставлення непросто.

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