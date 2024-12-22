Астрологиня назвала знаки зодіаку, які всім вселяють довіру

Без довіри немає і не може бути спілкування – важко розмовляти з людиною, яка її не викликає.

Але комусь доводиться домагатися її тривалий час, докладаючи серйозних зусиль, а хтось – начебто в кредит – отримує її одразу й беззастережно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вселяють довіру всім без винятку.

Рак

Раки здаються людям навколо простими й нехитрими, тому багато хто вважає, що їм можна довіряти. І треба визнати, вони не помиляються – представники цього знака справді гідні довіри: вони не лише вислухають і дадуть пораду, але й водночас нікому не довірять чужу таємницю.

Терези

Терези мають рідкісний дар – вони вміють слухати: їм можна розповісти навіть найпотаємніші речі, а вони водночас жодного разу не переб'ють, чим викличуть у співрозмовника бажання говорити більше. Після такої бесіди співрозмовник відчуває моральне полегшення – як після сеансу у психолога.

Риби

Риби всім своїм виглядом висловлюють співчуття, тому до них тягнуться всі, кому хочеться вилити душу – поскаржитися на життєві обставини чи людей навколо. Ба більше, вони вміють пройнятися настроєм співрозмовника, даючи йому зрозуміти, що перебувають із ним на одній хвилі.

Читайте також: