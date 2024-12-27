Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вважають, що їм має служити увесь світ

Але зазвичай це відбувається у відповідній сфері, яка так і називається – сфера обслуговування, до того ж за таку роботу ми платимо. Але є люди, які обожнюють, коли всю роботу за них чи для них роблять ті, хто перебуває поряд, – друзі, знайомі, родичі, кохана людина. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вважають, що весь світ має їм служити.

Леви

Леви народжуються з упевненістю в тому, що всі, хто в різні періоди життя перебувають поруч, просто мріють їм служити, вважаючи це не обов'язком, а честю. Так, у минулі століття за ними носили шлейф і мантію, тепер вони дуже дивуються, якщо хтось не бачить необхідності в тому, щоб подати їм руку або відчинити перед ними двері.

Діви

Діви дуже люблять, коли за них будь-яку – зокрема і «брудну» – роботу робить хтось інший, до того ж, стосується це не лише побутових турбот, а й вирішення професійних питань. Чому б, наприклад, не попросити колегу зібрати необхідну їм інформацію, щоб вони могли використати її у своїй доповіді.

Стрілець

Стрільці дуже часто спілкуються з оточенням у стилі «подай – принеси», що дуже ображає тих, до кого вони звертаються з такими проханнями – їм неприємно, що їх вважають ледь не лакеями. Водночас самі представники знака дуже здивуються, якщо їм про це скажуть: на їхній погляд, ідеться лише про незначну дружню послугу.

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