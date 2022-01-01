Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є фаталістами

Суперечка між тими, хто впевнений, що все в житті людини залежить від неї самої, і тими, хто вважає, що все вирішено за нас вищими силами, мабуть, ніколи не закінчиться.

Перші б'ються за кожну подію у своєму житті, не шкодуючи зусиль, другі пливуть за течією, оскільки все, що стосується їх, вже давно зумовлено долею. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є фаталістами.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки вірять у те, що в їхньому житті все залежить від зовнішнього впливу, тому в складних – кризових – ситуаціях вони не опираються факторам, які їх не влаштовують, образно кажучи, складають лапки і примиряються з тим, що відбувається. Як аргумент, що пояснює таку поведінку, від них можна почути відомі "доля" чи "не доля". Принагідно вони можуть розповідати страшні історії про те, що їм у молодості нагадували всі ці жахіття, і у них у зв'язку з цим одне запитання: "За що?!".

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіон – досить сильний знак, готовий боротися за своє щастя з ким завгодно, проте вони вірять у те, що існують генеральні лінії, якими вони мають рухатися, та межі, які їм не варто переступати. Треба сказати, що їх це зовсім не обтяжує – навпаки, вони бачать у такому сценарії розвитку подій свою обраність, оскільки вищі сили мають свої плани на їхній рахунок. Пам'ятаючи про це, представники знака стають ще загадковішими, ніж були спочатку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці вірять у долю дуже своєрідно: визнаючи її наявність, вони, проте, відчайдушно з нею борються, вважаючи, що цілком зможуть упоратися з будь-якою ситуацією самотужки. У цьому сенсі самовпевненості представників знака можна лише позаздрити, але й вони, випустивши пару, зрештою видихаються – або скидають непотрібну їм енергію – і упокорюються з долею. "Отже, мені так на роду написано", — думають вони і легко приймають те, що приготував їм фатум.

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