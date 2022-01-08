Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є консерваторами у кулінарії

Кулінарія — це наука, яка, як і будь-яка інша, розвивається і йде вперед семимильними кроками.

Однак багато хто з нас з різних причин віддає перевагу старим – бабусиним і маминим – рецептам, відмовляючись від нововведень, які могли урізноманітнити їхнє меню. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є консерваторами у питаннях кулінарії.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці не люблять "ускладнених" страв: якщо втілення рецепту в життя вимагає понад пів години, можна одразу сказати, що він їм не підходить. Ну а оскільки за той час, що представники знака готові провести на кухні, нічого, окрім кави та яєчні, приготувати не можна, стає зрозуміло, що вони готують лише найелементарніше, хоч і роблять це на найвищу оцінку з усіх можливих. Тож треба бути готовим до того, що паелью з морепродуктами вони готувати не стануть, але на омлет із грибами цілком можна розраховувати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – добрі кулінари. Не можна сказати, що вони зовсім не вміють готувати, у них є невеликий перелік страв – як правило, дуже простих (наприклад, борщ, відбивні та голубці), але водночас ситних, з якими вони дають раду не гірше – а то й краще – інших. Але вони ніколи не витрачатимуть час на щось новомодне, що тільки недавно скуштуваи, навіть якщо виявиться, що це дуже смачно. До того ж вони не люблять нетрадиційних поєднань продуктів: так, м'ясо із солодким соусом для них – табу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не люблять неперевірених рецептів. Найбільше представники цього знака бояться осоромитись, поставивши на стіл погано приготовлену страву, тому всі рецепти, з якими вони працюють, багаторазово випробувані на практиці – про те, як готувати ці страви та які інгредієнти в них додавати, вони – з точністю до хвилини та грама – можуть розповісти, навіть якщо їх розбудити серед ночі. До нових рецептів вони ставляться з великою обережністю і намагаються без потреби не ризикувати і не брати їх у роботу.

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