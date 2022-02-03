Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є опівнічниками

З тим, що вночі потрібно спати, щоб набратися сил для наступного дня, начебто ніхто не сперечається.

Проте є люди, які люблять спати не в темну, а у світлу пору доби: уночі вони активні, а вдень відпочивають. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є опівнічниками.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – якщо говорити чесно – готові спати як вдень, так і вночі, але, якщо їм все ж необхідно зробити вибір, все-таки віддадуть перевагу останній. До того ж вони впевнені, що після заходу сонця можна не лише розважатись, а й працювати. На їхню думку, коли всі сплять, інформаційний простір не перевантажений чужими думками, а тому їм на думку спадають геніальні ідеї – у буквальному значенні цього слова. Це дозволяє їм працювати значно результативніше, ніж удень, коли в атмосфері не проштовхнутися від "відвідувачів".

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам – так вони вже влаштовані – для виконання важливого завдання необхідно зосередитися, а це можливо тільки тоді, коли їх ніхто не відволікає. Тому представники знака воліють завершити всі домашні справи, дочекатися, доки засне кохана людина і діти, і лише потім – у повній тиші та спокої – братися за справу. Як правило, у темний час доби їм вдасться зробити набагато більше, ніж удень, тому вони вважають за краще працювати, так би мовити, під покровом ночі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії є опівнічниками не за переконаннями, а винятково з творчих мотивів, а також зовсім трохи – через свою безладність. Надихнувшись якоюсь ідеєю, вони не стежать за перебігом часу і не помічають, як за вікном темнішає, а згодом і світлішає. І тільки закінчивши роботу, вони розуміють, що втомилися, і падають без сил: тепер вони можуть спати цілу добу, доки не відновлять свої сили для нових звершень.

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