Астрологиня назвала знаки зодіаку, які з нетерпінням чекають на Новий рік

Новий рік – свято, яке люблять абсолютно всі: його атрибути та традиції не можуть залишити байдужим нікого.

Тим не менш, є люди, які люблять його особливо сильно – і зараз, коли до свята залишилося менше трьох тижнів, перебувають у радісному передчутті. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які чекають на новорічну ніч з особливим нетерпінням.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки люблять Новий рік, оскільки він дає їм можливість займатися улюбленою справою — створювати затишок, без якого вони жити не можуть, до того ж у буквальному значенні цього слова. У представників цього знака під Новий рік завжди найчистіше прибраний будинок, найвища і красиво прибрана ялинка і найрозкішніший стіл, до того ж в останньому випадку вони беруть не дорогими делікатесами, а готують страви за рецептами мам і бабусь, які не тільки мають чудовий смак, а й привносять нотку ностальгії.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги справедливо вважають Новий рік сімейним святом, яке, згідно з їхніми переконаннями, потрібно зустрічати лише в сімейному колі – жодних нічних клубів та ресторанів цієї ночі не визнають навіть юні представники знака, про старших і говорити не доводиться. Тому всі члени сім'ї, до складу якої входить хоча б один Козоріг, їдуть і летять "на вогник" із різних кінців країни, а іноді й з-за кордону, а наступного дня можна вирушати куди завгодно – хоч на північ, хоч на південь.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби як головні романтики зодіаку навіть у дорослому віці продовжують, як у дитинстві, вірити у дива, а Новий рік, як відомо, – свято магічне і виконує будь-які бажання. Представники знака знають геть усі прикмети і традиції, і, коли годинник б'є дванадцять разів, з'їдають дванадцять виноградин або спалююють і кидають у келих із шампанським записку з бажанням, яке вони вирішили загадати. Неймовірно, але факт: дуже часто вони здійснюються, тому що головне – вірити, а з цим у Риб все гаразд.

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