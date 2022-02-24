Астрологиня назвала знаки зодіаку, які залежать від чужої думки

Нам часто доводиться чути думку оточення – і коли ми її потребуємо, і – особливо! — коли не потребуємо.

А от реагує на нього кожен по-різному: хтось пропускає повз вуха, а хтось – не лише дослухається, а й переживає, якщо його оцінюють недостатньо високо. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які залежать від чужої думки.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, як відомо, мають солідну зарозумілість, але це одночасно є як сильним, так і слабким їхнім місцем. Бажаючи бути в очах інших людей досконалістю в тілі, вони сприймають близько до серця будь-яку критику, що стосується їхньої вінценосної персони. Представників знака можна легко образити, сказавши їм щось неприємне про їхні зовнішність, одяг, професійні досягнення або спосіб мислення: можливо, вони не лають ознаку, але дуже сильно переживатимуть.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам дуже важливо знати, що думають про них чужі люди: позитивна думка стає для них буквально бальзамом на душу, а негативна може надовго вкинути їх у стан депресії – для оточення це знайде відображення у їхній похмурості та поганому настрої, а для них самих – розгулом комплексу неповноцінності. Особливо засмучує їх підозра в непорядності: представники знака так сильно хочуть бути хорошими в очах інших, що це вибиває їх зі стану рівноваги.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези роблять все для того, щоб справити на людей, які їх оточують, сприятливе враження, а за це – своєю чергою – ті хвалили б їх і робили їм компліменти – вони потребують їх, як кімнатні квіти щоденного поливання. Не почувши чергової частки дифірамбів, представники знака хмурнішають на очах, вони щиро не розуміють, що зробили не так – чому не догодили? Залежність від похвали може штовхати їх на будь-які — часом, непорядні — вчинки.

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