Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди шукають винних у своїх проблемах

Не можна прожити життя без помилок – ніхто з нас неубезпечений від неправильних рішень та неправильних вчинків.

Проте, всіх людей можна умовно поділити на дві категорії: одні у всьому звинувачують себе, інші звалюють провину на інших. Перше – складніше, друге – простіше, оскільки в такому разі не потрібно аналізувати ситуацію, робити висновки на майбутнє і, особливо, вживати заходів, оскільки це завжди потребує моральних витрат. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди шукають винних у своїх проблемах.

Рак

У Раків, що б не трапилось, завжди винні всі, крім них. Як правило, це пов'язано з тим, що, потрапивши в неприємну ситуацію, вони замість того, щоб думати, як її виправити, починають – із завзятістю, гідною кращого застосування, – шкодувати себе, що зовсім не поєднується з визнанням власної провини.

Скорпіон

Скорпіони не те щоб звалюють свою провину на інших, але й не визнають її за собою, що саме собою має означати, що довів їх до такого вчинку чи стану хтось інший. Таке ставлення до власних хиб навряд чи можна назвати конструктивним, оскільки постійно приводить їх до одних і тих же граблів.

Лев

Левам неприйнятна сама думка про те, що вони можуть бути в чомусь винні – представники знака вважають, що мають рацію завжди і в усьому, а також невразливі для будь-якої критики. Часом вони навіть не завдають собі труднощів подумати, чому потрапили в ту чи ту ситуацію – одразу «призначають» винних у ній.

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