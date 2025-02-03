Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких дуже важко чимось здивувати

Наше життя – як на мікро-, так і на макрорівні – щодня дає нам мільйон сюрпризів.

До одних ми готові, інші стають для нас повною несподіванкою. Але є й ті, хто в будь-якій ситуації зберігає незворушність і спокій, начебто те, що трапилося, зовсім не є для них несподіванкою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких важко здивувати.

Діва

Діви як холоднокровний і, водночас, розважливий знак зодіакального кола, знаючи вихідні дані, можуть прорахувати будь-які наслідки тієї чи тієї події. Свої висновки вони, як правило, пояснюють даром передбачення, але насправді це результат роботи їхнього внутрішнього «комп'ютера».

Скорпіон

Скорпіони як головні містики та маги зодіаку мають інтуїцію, якій можуть позаздрити навіть найвідоміші екстрасенси, що сяють у телевізійних шоу. Щойно почувши про подію, що намічається, вони заздалегідь знають, чим усе закінчиться – чим таких проникливих людей можна здивувати?

Телець

Тельці – найледачіший знак зодіакального кола, і саме цій якості вони завдячують своїй незворушності, яка часто буває схожою на байдужість. Чи варто після цього говорити про те, що вони ніколи нічому не дивуються, адже для цього потрібно виявити хоча б мінімальні емоції, а їм так не хочеться цього робити.

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