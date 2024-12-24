Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких легко обкрутити круг пальця

Стати жертвою шахраїв може кожен, і все ж таки з одними така неприємність відбувається частіше, ніж з іншими.

Люди, які легко піддаються чужому впливу і йдуть на поводі у аферистів і шахраїв, мають особливі якості характеру, що, зрештою, і робить з них зразково-показову жертву. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких легко обвести круг пальця.

Рак

Раки гостро реагують на чужу увагу: варто людині, яку представники знака бачать уперше в житті, дати зрозуміти, що вона виявляє до них інтерес, як вони втрачають пильність, після чого з ними можна робити все, що завгодно, – вони повірять у будь-яку брехню.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на буйство вдачі, до непристойності довірливі. Оскільки представники знака самі дуже рідко брешуть, їм і на думку не може спасти, що хтось вирішить вчинити некрасиво з ними. Тому практично в будь-якій ситуації шахраї можуть брати – і беруть їх – голими руками.

Лев

Леви, що в глибині душі вважають, що значно – і в кращий бік – відрізняються від оточення, навіть не думають про те, що їх можуть обдурити, і тому часто стають ошуканими. Найпростіше це зробити, наговоривши їм компліментів, чим часто користуються шахраї.

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