Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких не можна брати подружкою нареченої на весілля

Весілля – одна з найприємніших і водночас відповідальних подій у житті, тому тут не може бути поганих моментів.

До того ж це стосується як власне церемонії, так і людей, які будуть на ній присутні і – особливо! — у ній братимуть участь, тому помилитися тут не можна. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких не можна брати у подружки нареченої на весілля.

Діва

Діви, мабуть, найнебезпечніші подружки нареченої, оскільки для представниць знака немає нічого чужого: якщо їм щось – чи хтось – подобається, вони цілком можуть вважати це своїм, так що наречена ризикує залишитися без нареченого в той момент, коли вона вважала себе найщасливішою.

Терези

Терези – через властиві їм якості характеру – можуть продемонструвати емоційну нестабільність – вагаючись між захопленням та зневірою, що навряд чи сподобається як гостям, так і винуватцям урочистостей – тобто нареченому та нареченій.

Лев

Леви на весіллі – як, втім, і будь-якій іншій події подібного роду – на зраду, і тим паче, підлість нездатні категорично. Проте є нюанс: представники цього знака не терплять, коли їх відсувають на другий план, тому цілком можуть затьмарити наречену.

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