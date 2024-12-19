Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким дуже важливо, що думають про них

Звичайно, зустрічаються й ті, хто не звертає на неї жодної уваги, але таких випадків мало: частіше ми болісно реагуємо на осуд, але є й ті, для кого воно є істиною в останній інстанції. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким дуже важливо, що думають про них.

Терези

Терези дуже трепетно ставляться до того, як ставиться до них оточення: вони залежать від його думки і страшенно переживають, якщо хтось із знайомих ще вчора їм усміхався, а вже сьогодні вітається крізь зуби. У це важко повірити, але вони можуть не спати ночами, гадаючи, що зробили не так.

Близнята

Близнята ніколи не зізнаються в тому, що суспільна думка для них дуже важлива, але в глибині душі переживають кожне її коливання. Спілкуючись з людьми, які, як їм здається, змінили ставлення до них, вони намагаються з'ясувати, що пішло не так і як виправити ситуацію.

Скорпіон

Скорпіони справляють враження людей абсолютно байдужих до думки оточення, але в глибині душі їм дуже хочеться всім подобатися, хоча вони розуміють, що таке неможливо. Це й змушує їх інколи робити вчинки, мета яких – завоювати чиєсь прихильність.

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