Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким можна писати детективні романи

Важко знайти людину, яка не любила б детективи – жанр, який не тільки дає утіху, а й розвиває.

Читаючи детективи, можна почуватися розумнішими за багатьох – а іноді навіть за самого автора – особливо якщо вдасться вгадати, хто є вбивцею. Але дехто йде далі – вони беруться складати кримінальні історії, і їм це непогано вдається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть написати детективні романи.

Водолій

Водолії не тільки творчий, а й найметкіший знак зодіаку – він часто потрапляє в ситуації, які цілком можуть стати основою сюжету детективного роману. Що ж до них самих, то їм залишається лише сісти за комп'ютер та докладно викласти свої враження та переживання.

Близнята

Близнятам не треба самим потрапляти у кримінальні ситуації, які могли б допомогти їм зрозуміти, що до чого, на власному досвіді. На допомогу прийде властива їм двоїстість — вони зможуть поставити себе на місце як протагоніста, так і антагоніста свого роману.

Діва

Діви – мстивий знак зодіаку, представники якого довго – у яскравих фарбах – складають сценарій свого реваншу. Якби вони його записали, вийшов би чудовий роман – до речі, королева детективного жанру, Агата Крісті, народилася саме під цим знаком.

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