Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким можна писати детективні романи

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким можна писати детективні романи

Прогноз астролога / Фото: Credits

Важко знайти людину, яка не любила б детективи – жанр, який не тільки дає утіху, а й розвиває.

Читаючи детективи, можна почуватися розумнішими за багатьох – а іноді навіть за самого автора – особливо якщо вдасться вгадати, хто є вбивцею. Але дехто йде далі – вони беруться складати кримінальні історії, і їм це непогано вдається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть написати детективні романи.

Водолій

Водолії не тільки творчий, а й найметкіший знак зодіаку – він часто потрапляє в ситуації, які цілком можуть стати основою сюжету детективного роману. Що ж до них самих, то їм залишається лише сісти за комп'ютер та докладно викласти свої враження та переживання.

Близнята

Близнятам не треба самим потрапляти у кримінальні ситуації, які могли б допомогти їм зрозуміти, що до чого, на власному досвіді. На допомогу прийде властива їм двоїстість — вони зможуть поставити себе на місце як протагоніста, так і антагоніста свого роману.

Діва

Діви – мстивий знак зодіаку, представники якого довго – у яскравих фарбах – складають сценарій свого реваншу. Якби вони його записали, вийшов би чудовий роман – до речі, королева детективного жанру, Агата Крісті, народилася саме під цим знаком.

Читайте також:

Сергій Кислиця: Росія – загроза на багато років! Чому "ліберальні" росіяни небезпечні?

Сергій Кислиця: Росія – загроза на багато років! Чому "ліберальні" росіяни небезпечні?

Повʼязані теми:

Наступна публікація