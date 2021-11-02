Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким начхати на громадську думку

Громадська думка, хоч би як ми до неї ставилися, часто визначає наше життя, впливаючи не тільки на наші вчинки, а й на спосіб думки.

Серед тих, хто залежить від чужих висловлювань та порад, трапляються й знаки зодіаку, яким немає до них жодної справи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким начхати на громадську думку.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, які — хто усвідомлено, а хто і на підсвідомому рівні — вважають себе особами королівської крові, не звертають уваги на чужі судження, а заодно і засудження, як кажуть, за умовчанням. Справді, яке значення для них громадська думка, якщо у них з усіх питань є власна – царствена, а тому єдино правильно! Ось до неї вони і дослухаються, а все інше для них — від лукавого, так що цілком можна пропустити повз вуха.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – як найбільш цілеспрямований знак зодіаку – не сприймають громадську думку тому, що вона заважає їм рухатися вперед: якщо вони зупинятимуться, щоб взяти до уваги поради родичів, про яких кажуть, що вони – сьома вода на киселі, або, боронь Боже, бабусь біля під'їзду, то стоятимуть на місці, а це для представників знака – справжнє катування. До того ж вони зазвичай дослухаються до думки людей, яких поважають, решта не має жодного значення.

Близнята (22.05 – 21.06)

У Близнят – через їхню двоїстість – як правило, на будь-який предмет існує два власні погляди, тому третій – у вигляді громадської думки – виявиться для них явним перебором. Для того, щоб до нього дослухатися – хоча б теоретично, – представникам знака необхідно його проаналізувати, а це зайвий час та зусилля, які до того ж не призведуть до якихось результатів. Якщо ж чужа думка виявиться неприємною, вона зіпсує Близнятам настрій, а цього вже точно ніяк не можуть допустити.

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