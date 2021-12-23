Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не можна брехати

Брехня — не найкращий прояв людської натури, а з тим, що вона погано скріплює взаємини між людьми, і сперечатися не доводиться.

Як, втім, і про те, що брехати небажано нікому, але є люди, для яких брехня особливо небезпечна. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким категорично не можна брехати.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один із найчесніших знаків зодіакального кола, тому вони не мають здібностей до брехні. Навіть вирішивши з її допомогою досягти якоїсь мети, вони, найімовірніше, не зможуть звести кінці з кінцями і побудувати правдоподібну версію, яка переконає оточення, що вони говорять правду. Тому представникам знака, щоб не "погоріти", у жодному разі не можна брехати. Єдине, що їм дозволяється, — це про щось змовчати, але не більше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам небажано говорити неправду через їхні містичні здібності: річ у тому, що, побудувавши свій – паралельний – Всесвіт, вони можуть згодом зіткнутися з тим, що вона матеріалізувалась і стала реальністю. Особливо небажано вигадувати щось погане – невідомо, як воно позначиться на житті – як їх самих, і оточення. Втім, із добрими фантазіями теж треба бути обережними – вони можуть порушити плани на життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям не рекомендується брехати через властиву їм безладність: сказавши неправду, вони дуже швидко забувають, кому і що "нафантазували", тому через деякий час обов'язково потраплять у дуже неприємну ситуацію. Будучи спійманими на брехні, не знаючи, куди подітися від сорому, представники знака, зрештою, зарікаються: відтепер говорити лише правду. Можливо, вона не така зручна, як брехня, зате за неї не доведеться червоніти.

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