Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не потрібне кохання

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не потрібне кохання

Credits

Прийнято вважати, що кохання потрібне всім, але ви будете здивовані — насправді це не так.

Серед нас багато людей, яким це романтичне почуття не потрібно в принципі — вони, якщо що, прекрасно проживуть і без нього. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не потрібне кохання.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята майже ніколи не нудьгують наодинці з собою — їхня подвійність створює у них ілюзію того, що вони не самі: під рукою завжди цікавий і цікавий співрозмовник — це вони самі. І якщо з якоїсь — об'єктивної або суб'єктивної — причини поруч із ними нікого немає, вони переносять це абсолютно спокійно. Втім, це зовсім не означає, що представники знака самотні — просто їхнє сімейне життя засноване не на пристрасті, яка, на їхню думку, приходить і йде, а на тверезому розрахунку, який вигідний завжди.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви настільки прекрасні і досконалі, що абсолютно не потребують того, щоб кого-небудь кохати — їм достатньо того, що кохають їх. Як правило, таких людей в їхньому житті буває достатньо, і представники знака охоче приймають знаки поклоніння. Втім, сказати, що вони зовсім не потребують кохання, було б неправильно, якщо, звичайно, обожнювання себе самих можна порівняти з цим романтичним почуттям. Вони можуть цілодобово — з перервами тільки на сон — пестити і плекати свою персону, що приносить їм велике задоволення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги пускають представників протилежної статі в свою квартиру, на свою кухню і в своє ліжко, але шлях до їхньої души закритий для всіх. Представники цього розважливого і практичного знака не схильні до ніжності і сентиментів, тому ніяк не проявляють своїх почуттів стосовно близької людини. Водночас вони — найчастіше — щасливі в шлюбі, живуть зі своєю другою половинкою душа в душу, але мало морально витрачаються на взаєминах із нею. Виниклі в них «тріщини» вони, як правило, латають за допомогою дорогих подарунків, на яких знаються.

Читайте також: Астрологиня назвала найбільш самотні знаки зодіаку

Наступна публікація