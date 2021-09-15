Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не потрібне кохання

Прийнято вважати, що кохання потрібне всім, але ви будете здивовані — насправді це не так.

Серед нас багато людей, яким це романтичне почуття не потрібно в принципі — вони, якщо що, прекрасно проживуть і без нього. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не потрібне кохання.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята майже ніколи не нудьгують наодинці з собою — їхня подвійність створює у них ілюзію того, що вони не самі: під рукою завжди цікавий і цікавий співрозмовник — це вони самі. І якщо з якоїсь — об'єктивної або суб'єктивної — причини поруч із ними нікого немає, вони переносять це абсолютно спокійно. Втім, це зовсім не означає, що представники знака самотні — просто їхнє сімейне життя засноване не на пристрасті, яка, на їхню думку, приходить і йде, а на тверезому розрахунку, який вигідний завжди.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви настільки прекрасні і досконалі, що абсолютно не потребують того, щоб кого-небудь кохати — їм достатньо того, що кохають їх. Як правило, таких людей в їхньому житті буває достатньо, і представники знака охоче приймають знаки поклоніння. Втім, сказати, що вони зовсім не потребують кохання, було б неправильно, якщо, звичайно, обожнювання себе самих можна порівняти з цим романтичним почуттям. Вони можуть цілодобово — з перервами тільки на сон — пестити і плекати свою персону, що приносить їм велике задоволення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги пускають представників протилежної статі в свою квартиру, на свою кухню і в своє ліжко, але шлях до їхньої души закритий для всіх. Представники цього розважливого і практичного знака не схильні до ніжності і сентиментів, тому ніяк не проявляють своїх почуттів стосовно близької людини. Водночас вони — найчастіше — щасливі в шлюбі, живуть зі своєю другою половинкою душа в душу, але мало морально витрачаються на взаєминах із нею. Виниклі в них «тріщини» вони, як правило, латають за допомогою дорогих подарунків, на яких знаються.

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