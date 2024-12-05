Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не сидиться на місці

Усім нам час від часу доводиться переїжджати, але одні роблять це вимушено, а інші – так би мовити, із любові до мистецтва.

Таких людей настільки стомлює одноманітна атмосфера, що вони готові вирушити куди завгодно, аби змінити «картинку» за вікном. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не сидиться на одному місці.

Стрілець

Стрільців, які все життя проводять у пошуку нових вражень, астрологи вважають найбільш непосидючим знаком зодіаку. До того ж вони не тільки мандрують, відвідуючи різні — зокрема і найбільш віддалені — куточки Землі, але і часто змінюють квартиру, переїжджаючи з однієї на іншу.

Водолій

Водолії — через нерозважливість свого характеру — сьогодні не знають, де опиняться завтра. Прокинувшись вранці, вони можуть відчути потяг вирушити на інший кінець світу — і тут же дістаються вокзалу. Представникам знака як людям творчим така зміна ситуації необхідна як повітря.

Близнята

Близнята ніколи не «прив'язуються» до свого дому, оскільки почуваються комфортно не там, де, образно кажучи, їхні рідні стіни, а там, де можна знайти нових друзів, отримати нові враження та відвідати місця, які забезпечать їх новими моральними та матеріальними цінностями, – музеї та магазини.

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