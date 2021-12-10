Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто брати гроші у борг

Як відомо, що винен – віддати повинен, тому, якщо людина не впевнена в тому, що зможе повернути борг, не варто і брати.

Злісні неплатники за рахунками мають особливі якості характеру, які диктують їм такий стиль поведінки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто брати гроші у борг.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни надто імпульсивні для того, щоб збирати гроші. Так, отримавши пристойний гонорар чи премію, вони – з далеким прицілом – відкладуть їх, але потім, побачивши в магазині щось, що їм дуже сподобається, легко витратять їх, навіть якщо згодом виявиться, що придбання їм зовсім не потрібне. Саме тому представники знака не зможуть зібрати потрібну суму, щоб вчасно повернути її кредитору – як людині, так і банку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії безладні у всіх життєвих сферах, але щодо фінансів – особливо. Вони у них постійно зникають у невідомому напрямку: виявивши, що гроші, отримані в день зарплати, випарувалися, представники знака лише бентежливо розводять руками – адже вони нічого особливого не купували – так, витратилися на дрібниці. У зв'язку з цим питання про те, чи зможуть вони виплатити гроші, які заборгували, стає риторичним.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, як і представникам інших знаків зодіаку, доводиться брати гроші у борг – особливо якщо їм потрібно зробити велику покупку. Проте вони воліють цього не робити, оскільки з тієї хвилини, як вони візьмуть до рук чужі гроші, їхнє життя перетворюється на пекло. Вони так сильно переживатимуть через те, що – раптом! – не зможуть повернути борг, що доведуть себе до несамовитого стану – у прямому значенні слова.

Читайте також: