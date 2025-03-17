Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким потрібно постійно бути в курсі всіх подій

Щодня нас накриває величезна кількість інформації різного штибу – від світових новин до пліток про друзів та знайомих.

У більшості випадків наша психіка не витримує тиску, і ми втомлюємося від новин, але є й ті, хто без постійного «підживлення» такого роду жити не може – у буквальному значенні слова. Астрологиня Людмила Булгакова навали знаки зодіаку, яким потрібно постійно бути в курсі всіх подій.

Водолій

Водолії можуть освоїти будь-який масив інформації і водночас зовсім не перевантажитися — ні морально, ні емоційно. Причиною такої всеїдності представників знака є поверховість їхнього сприйняття – образно кажучи, в одне вухо влітає, з іншого вилітає.

Козоріг

Козороги люблять бути в курсі політичних новин, тому й починають кожен ранок із читання відповідних сайтів. Згодом вони навіть починають вважати себе експертами в цій галузі, що далеко не завжди відповідає реальності, але представників знака важко переконати в цьому.

Близнята

Близнята є своєрідним провідником – вони насолоджуються, приймаючи інформацію від одних людей і передаючи іншим, тому вони обожнюють плітки. Тим, хто захоче дізнатися все, – включаючи найделікатніші подробиці – про якусь людину, потрібно звернутися саме до цього знака.

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