Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким усі заздрять

Почуття заздрощів у різному – більшому чи меншому – ступені знайоме кожному з нас.
А ось зворотний зв'язок працює не завжди – оточення заздрить не всім: одні, на наш погляд, не мають нічого, на чому можна було зафіксувати свою увагу, а в інших кожна дрібниця викликає в кращому разі бажання мати таку ж, а в гіршому – чорну заздрість. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким усі заздрять.
Лев
Леви надто яскраві та привабливі, щоб на них можна було не звернути увагу, – найчастіше вони справляють на оточення надзвичайне враження. Не дивно, що наслідком такої загальної уваги є як загальне захоплення, так і заздрість.
Терези
Терези відомі як знак, що обожнює все прекрасне, тому вони самі часто схожі на витвори мистецтва: красиві, тонкі, витончені і, як наслідок, унікальні – їх важко з кимось порівняти. Як правило, охочих повторити їхній успіх багато, а от вдається це одиницям.
Стрілець
Стрільці мають здатність вибудовувати своє життя на заздрість багатьом: що б вони не зробили — як у професійному, так і в особистому житті — оточенню одразу хочеться зробити так само. Поки ж послідовники намагаються повторити їхній успіх, вони вже досягають нової мети.
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