Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким однаково, який вигляд вони мають

Жінки витрачають багато годин, доглядаючи за своєю зовнішністю, і результат зазвичай виправдовує докладені зусилля.

Проте зустрічаються і представниці прекрасної статі, які не переймаються такими "дурощами", вважаючи, що в житті є й важливіші справи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким байдуже, як вони виглядають.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці настільки впевнені в собі та своїй привабливості, що цілком можуть вийти до найближчого магазину по хліб із брудною головою або у стоптаних капцях. Представники знака впевнені, що навіть у такому вигляді вони дадуть сто очок уперед іншим, і, як це не дивно, так і буває. Втім, це не означає, що вони можуть байдуже ставитися до своєї зовнішності, тим більше, що приділивши їй трохи уваги, вони легко обійдуть представників усіх – навіть найдоглянутіших – знаків.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги за натурою – консерватори, тому, обравши стиль, який, на їх погляд, їм личить, вони не хочуть нічого міняти – а раптом результат не виправдає їхніх очікувань? Набагато простіше ходити роками з однією і тією ж стрижкою, у сукнях та пальтах, схожих один на одного, як близнюки-брати. Стосується це і косметичних засобів, які представники знаку використовують від ранньої юності – не дивно, якщо це виявиться крем "Дитячий", яким їх мастили ще мама і бабуся.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни впевнені, що прекрасні своєю природною красою, яка не потребує догляду і особливо корекції. Ні, вони, звичайно, ходять до перукарні і купують новий одяг, але при цьому особливо не переймаються, наскільки їм все це личить. Для представників знака головне, що речі, які вони придбали, досить модні, решта не має жодного значення: одягнули й пішли. Втім, іноді їм вдається мати по-справжньому стильний вигляд, тому списувати їх з рахунків не варто.

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