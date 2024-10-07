Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким завжди щастить

Везіння потрібне завжди і всім, але далеко не кожен може похвалитися тим, що воно супроводжує його на життєвому шляху.

Зате ті, хто можуть похвалитися його присутністю у своєму житті, набагато легше долають різноманітні перешкоди, які виникають у них на шляху, та й подарунки від долі отримують частіше, що не може їх не тішити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким завжди таланить.

Лев

Левів, планетою яких є Сонце, з повним правом можна назвати улюбленцями Фортуни – вони примудряються отримати подарунок від неї навіть там, де інші наперед програють. Цікаво, що самі представники знака не бачать у цьому нічого незвичайного, оскільки впевнені, що так і має бути: як найрозумніші та найгарніші, вони, поза всяким сумнівом, гідні кращого.

Терези

Терези, заступницею яких є Венера, можуть розраховувати на успіх у всіх сферах життя, нічого водночас не роблячи – просто вищі сили люблять представників цього знака, а тому допомагають їм у всіх ситуаціях, включно зі, здавалося б, безнадійними. Причому часто трапляється так, що везіння спрацьовує останньої миті, коли видається, що представників знака вже нічого не врятує.

Стрілець

Стрільцям удачу приносить їхній небесний покровитель – планета успіху Юпітер. Не можна сказати, що везіння дається їм задарма – їм доводиться відпрацьовувати кожен його момент, але результат того вартий, а самі вони можуть пишатися тим, що доклали серйозних зусиль для досягнення успіху, а не отримали його, як манну небесну.

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