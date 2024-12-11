Астрологиня назвала знаки зодіаку, якими легко маніпулювати

Також – по-різному – ми піддаємося чужим маніпуляціям: когось практично неможливо змусити зробити те, що потрібно іншим людям, а хтось реагує на чужі психологічні хитрощі з напівоберту – достатньо знати, яку струну в їхній душі потрібно натиснути. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, якими легко маніпулювати.

Рак

Раки – найжалісливіший знак зодіаку, до того ж, це почуття «спрацьовує» у них не лише до інших, а й до самих себе. Досить натякнути представникам знака, що дії, до яких їх підштовхують, допоможуть несправедливо скривдженим, і вони зроблять усе, що потрібно.

Риби

Риби милосердні за своєю натурою – вони не можуть байдуже дивитися на те, як хтось страждає, тому ставши або удавши з себе таку, людина може домогтися від них всього того, чого ніколи не змогла б отримати шляхом умовлянь, пояснень чи розумних доводів.

Лев

Ахіллесова п'ята Левів – впевненість у власній величі та чарівності. Тим, хто хоче чогось від них домогтися, просто треба сказати, що, окрім них, ніхто й ніколи нічого подібного не зробить, і все – можна брати їх голими руками – буквально.

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