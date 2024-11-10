Астрологиня назвала знаки зодіаку, які будь-якої миті можуть завдати удару в спину

У взаєминах – особливо з близькими людьми та друзями – дуже важливі надійність та впевненість у тому, що вас не обдурять і не зрадять.

На жаль, далеко не всі можуть похвалитися таким оточенням – трапляється, що замість міцного тилу, який так важливий для кожного з нас, ми отримуємо «другий фронт», в якому – абсолютно несподівано – і нас можуть підвести, підставити та зрадити будь-якої миті. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які будь-якої миті можуть завдати удару в спину.

Терези

Терези — за всієї м'якості і поступливості — мають залізний характер і, одночасно, різку мінливість натури. Під впливом такої якості вони здатні як на піднесені, так і на нечесні вчинки, одним з яких є зрада.

Діва

Діви легко можуть зрадити будь-кого, якщо побачать у цьому вчинку свій – корисливий – інтерес. Особливо небажано знайомити їх із чоловіком чи людиною, на яку існують великі – особисті – плани: якщо вона їм сподобається, вони знайдуть спосіб її відбити.

Близнята

Близнята можуть бути небезпечними для оточення – насамперед, друзів – у кар'єрному та фінансовому сенсі. Вони будуть у всьому йти назустріч і допомагати, але доти, поки їм не здасться, що у них забирають те, що належить їм, — тут вони вже нікого не пошкодують.

Читайте також: