Астрологиня назвала знаки зодіаку з поганою пам'яттю

Вважають, що погана пам'ять лише в людей з віковою деменцією, але це не так.

Найчастіше погана — або, як заведено говорити, дівоча — пам'ять відрізняє і молодих і навіть юних осіб. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку із поганою пам'яттю.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята як знак повітря дуже легковажні, а тому вкрай рідко зациклюються на якихось подіях свого життя, навіть якщо для інших вони були б серйозними і значущими. Представники знака весь час прагнуть вперед і вгору, тому події, що минули, вже не мають для них значення, а отже, і зациклюватися на них не має жодного сенсу – у всякому разі, саме так вони і вважають. Ні, звичайно, якщо нагадати їм про них, вони все ж таки згадають, але буквально через п'ять хвилин забудуть знову.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, будучи найкреативнішим знаком у зодіакальному колі, часто перебувають під впливом творчих ідей, які відволікають їх від мирських подій. Вони допомагають їм створювати шедеври, навіть якщо йдеться про роботу над меблями або ремонт у будинку – представники знака в будь-яке заняття внесуть нотку творчої витонченості. Побутовими – чи будь-якими іншими – справами, які мають стосунок до основної роботи, вони займаються назаднім рухом, не зосереджуючись на них, тому вже через годину цілком можуть про них не згадати.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби відомі тим, що більшу частину часу витають у хмарах, мріючи про те, чого їм зараз не вистачає: найчастіше йдеться про кохання, але в списку їхніх бажань також часто значаться подорожі або елітна нерухомість. Не дивно, що менш значущі події мають для представників знака мінімальне значення: вони не звертають на них уваги і тим більше не запам'ятовують їх. До речі, стосується це й менш значних речей: їм можна кілька разів розповідати той самий анекдот – вони сприйматимуть його як новий.

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