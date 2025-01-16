Астрологиня назвала знаки зодіаку з тяжкою долею

Навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що у кожного з нас своя доля – тобто події, які, як заведено говорити, написані нам на роду.

Не секрет і той факт, що одних доля пестить, а до інших – надмірно, і часом несправедливо, сувора, і дуже часто як те, так і інше залежить від часу народження людини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку з тяжкою долею.

Козоріг

Козороги, яких ми знаємо як найпрацьовитіших представників зодіакального кола, все своє життя змушені підкорювати професійні вершини – до того ж, щойно їм вдається взяти одну, перед ними одразу виростає інша, що їх зовсім не тішить.

Скорпіон

Скорпіони найчастіше потрапляють в історії, пов'язані з підвищеною турбулентністю, що змушує представників знака виявляти властиві їм силу волі, терпіння, винахідливість та вміння жити і працювати під тиском – як обставин, так і людей, що їх оточують.

Риби

Риби як один із найвразливіших знаків зодіаку гостро реагують на будь-які «уколи», які час від часу робить їм доля, тому їм здається, що вони найнещасніші люди на Землі, хоча насправді це не так, але переконати цих страждальців практично неможливо.

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