Астрологиня назвала знаки зодіаку з чудовим почуттям гумору

Гумор має величезне значення в нашому житті — він примиряє наc з дійсністю, яка далеко не завжди тішить.

І тут на допомогу приходить гарний жарт, з якого хочеться сміятися: а людині, яка сміється, легше долати життєві негаразди. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, що мають чудове почуття гумору.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези вирізняються витонченим почуттям гумору: вони добре відчувають смішне і помічають його в навколишньому просторі. Їхні жарти хочеться повторювати знову і знову: будучи багато разів вимовленими, вони не набридають, а набувають "смаку" і лиску. Від представників знака ніколи не почуєш непристойностей і солоних натяків, їхній гумор доречний в будь-якому соціальному середовищі і в будь-якому товаристві — як чоловічому, так і жіночому.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці на будь-який випадок знайдуть жарти або анекдот, який розкажуть своєму співрозмовнику на честь, як їм здається, слушної нагоди. Щоправда, у їхнього гумору є один недолік — часом він буває грубуватим, але, оскільки представники знака так не вважають, вони від нього не відмовляться. А ще вони часто першими сміються з того, що сказали, до того ж роблять це голосно і заразливо, водночас вони так привабливі, що їм все пробачають.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони тонко відчувають смішне, але їхній гумор часто буває злим і жорстоким — їм важко втриматися від того, щоб під виглядом жарту не вколоти когось, хто, на їхній погляд, цього заслуговує. Вони також великі шанувальники чорного гумору, який вважають найбільш адекватним до навколишньої дійсності, і щиро дивуються, якщо співрозмовник відмовляється оцінити їхні своєрідні жарти за першим розрядом.

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