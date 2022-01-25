Астрологиня назвала знаки зодіаку, з яких виходять найкращі педагоги

Як би давно ми не закінчили школу, ми досі пам'ятаємо своїх найкращих учителів.

Про те, якими вони були, кожен з нас має свою відповідь, але загальна якість у них, як правило, одна – ці люди знайшли своє покликання. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, з яких виходять найкращі педагоги.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – природжені педагоги, вони не лише самі люблять вчитися і роблять це за кожного зручного випадку, але й уміють передавати те, що знають самі, своїм учням. До того ж вони вміють знаходити спільну мову зі своїми підопічними: представники знака добре знаються на віковій психології та розуміють, що до дітей не можна підходити з дорослими вимогами, і це багато що спрощує у їхніх стосунках з юним поколінням.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – ті педагоги, з якими, як кажуть у таких випадках, не занудьгуєш. До роботи вони завжди підходять з креативної точки зору, тому їхній урок чи пара, якщо вони працюють у вищому навчальному закладі, це завжди шоу: вони цитують вірші та прозу, співають та показують фокуси, від яких аудиторія приходить у захват. Спілкування з учнями та студентами представники знака будують на ґрунті дружніх стосунків, тому підопічні часто вважають їх найкращими друзями.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези володіють тією часткою спокою та врівноваженості, яка необхідна для того, щоб не нервувати через дрібниці – саме це завжди «губить» початківців, педагогів, не готових до роботи з юним поколінням. Представники знака таких помилок не роблять, до того ж вони – незалежно від статі – завжди ікони стилю, тому їхні підопічні – в буквальному сенсі слова – не зводять з них очей, і принагідно засвоюють те, чого їх хочуть навчити, так що показники таких викладачів завжди високі.

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