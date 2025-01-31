Астрологиня назвала знаки зодіаку, з яких виходять залізні леді

Вважається, що чоловіки цінують у жінках жіночність, м'якість і поступливість, але, схоже, це твердження відійшло в минуле.

Що робити, якщо у складних життєвих обставинах – особливо це актуально у наш непростий час – доводиться демонструвати зовсім інші якості, які частіше приписують чоловікам: впевненість у собі, наполегливість, завзятість і навіть агресивність – невелика її частина точно не зашкодить. Астрологиня Людмила Булгакова назвала залізні леді зодіаку.

Скорпіон

Скорпіони мають твердий характер: якщо вони щось вирішили, збити їх з пантелику дуже складно, а у більшості випадків і неможливо — не варто навіть витрачати на цей час і сили. Краще погодитись і надати посильну допомогу, якщо, звичайно, вони це дозволять.

Діва

Діви – справжні Снігові королеви, яким, здається, чуже все людське: вони практичні, розважливі та практично неемоційні. Саме ці якості характеру дозволяють представницям знака досягати своєї мети за будь-яких несприятливих обставин.

Козоріг

Козороги в душі далеко не такі залізні, якими хочуть здаватися, але зрозуміти це можуть тільки ті, хто їх добре знає. Для оточення представниці цього знака – справжні іванці-киванці, які ніколи не здаються: «упавши», вони, наче нічого і не сталося, знову стають на ноги.

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