Астрологиня назвала знаки зодіаку, з якими краще не сперечатися

Кажуть, в суперечці народжується істина, але далеко не всі мають навички ведення дискусії, в якій кожен відстоює свою думку.

Є люди, вступати з якими в суперечку не тільки неприємно, але й небезпечно — це може викликати серйозні наслідки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, з якими краще не сперечатися.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни не вміють сперечатися делікатно і цивілізовано: розуміючи, що програють, вони, відчуваючи різку нестачу холоднокровності і аргументів, впадають в несамовитий стан і можуть дійти до вищого ступеня дратівливості — аж до рукоприкладства. Сперечатися з такою людиною практично неможливо, тому що вона не чує співрозмовника — їй просто неможливо пояснити, що вона міркує неправильно. Втім, навіть якщо підсвідомо представники цього знака розуміють, що помиляються, вони — через властиву їм впертість — ніколи цього не визнають.

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Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — так вже вони влаштовані — не хочуть чути того, що їм неприємно. Якщо їх все влаштовує в тому, що їм говорять, вони, мабуть, підтримають бесіду і навіть висловлять свою — як вони вважають — авторитетну думку з цього приводу, підбираючи дійсно переконливі аргументи. Але, якщо співрозмовник висловить думку, що категорично не збігається з їхніми власними поглядами, або — не дай бог — їм не подобається, вони просто перестануть відповідати на запитання, а то і зовсім безапеляційно заявлять, що не хочуть про це говорити. Продовжувати після цього спілкування — як суперечку, так і просто розмову — буде неможливо.

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Лев (23.07 – 21.08)

Леви в суперечці перетворюються на справжніх акторів: вони сміються, плачуть, жестикулюють і висловлюють сумнівні аргументи, в які щиро вірять. Перемогти у суперечці і переконати їх можуть тільки інші представники цього знака, оскільки говорити вони будуть однією мовою — в інших випадках ці царствені особи залишаться переможцями на "полі бою", оскільки їхні співрозмовники, розуміючи, що безсилі, просто відступять у невідомому напрямку. Загалом, той, хто вирішить сперечатися із Левом, повинен бути готовий грати за його правилами.

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