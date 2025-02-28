Астрологиня назвала знаки зодіаку, з якими краще не жити по сусідству

Кажуть, що, переїжджаючи на нове місце проживання, треба обирати не будинок чи квартиру, а сусідів.

І частка істини в такому твердженні є, оскільки в особі тих, хто живе поряд, можна набути близьких друзів, а можна і ворогів, які перетворять наше життя на пекло. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, з якими краще не жити поряд.

Овен

Овни – найзапальніший знак зодіаку, які – у момент оскаженілості чи люті – можуть стати агресивними, а часом і небезпечними для оточення. Важко передбачити, що саме позбавить їх терпцю – гучна музика або собака, що гавкає, а от наслідки можуть виявитися серйозними.

Діва

Діви непросто користуються репутацією нудьгарів: будучи досконалістю – або майже досконалістю – самі, вони вимагають того ж від інших, тому їх може розлютити навіть зрушений з місця килимок біля дверей, а вони подбають про те, щоб доконати того, хто «завинив», своїми причіпками.

Водолій

Водолії люблять свята, до того ж влаштовують їх як з вагомого приводу, так і без нього, тому їм нічого не варто ввімкнути гучну музику навіть о п'ятій ранку. Виправданням для них може бути той факт, що роблять вони це не через злостивість – вони просто не думають про те, що комусь вона може заважати.

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