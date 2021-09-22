Астрологиня назвала знаки зодіаку, з якими варто дружити

Кому з нас не хочеться мати найкращих на світі друзів — добрих, чуйних, завжди готових вислухати, дати ділову пораду і прийти на допомогу.

Виявляється, ці якості безпосередньо залежать від того, під яким знаком людина з'явилася на світ. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, з якими варто дружити.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни привертають людей не тільки для того, щоб з ними спілкувалися, ділилися потаємним і радилися, але і навіть сповідалися їм. Представники цього знака охоче — не перебиваючи — вислухають співрозмовника, розкажуть аналогічну історію зі свого життя (мовляв, з ким не буває!) І дадуть слушну пораду: скористатися нею чи ні — особиста справа кожного, але ті, хто вирішать взяти її до відома, ніколи про це не пошкодують. До переваг Овнів безсумнівно належить і той факт, що вони ніколи не стануть поширюватися про те, що їм розповіли, якщо їх попросять зберігати таємницю.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви не тільки вважають дружбу поняттям цілодобовим, але і завжди готові заступитися за того, кого вважають своїм другом в будь-якій формі — аж до рукоприкладства. Звичайно, це не найкращий вихід з положення, але саме усвідомлення того, що хтось — відповідно до девізу "один за всіх і всі за одного!" — готовий, образно кажучи, схрестити за тебе шпагу з кривдником і ворогом, дає впевненість в собі і покращує настрій. Так що, маючи в друзях представника цього знака, можна бути впевненим: він ніколи не дасть друзів в образу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — люди широкої душі, чуйні і добрі: вони завжди готові прийти на допомогу, головне, їх про це попросити — вони не дуже проникливі, тому самі можуть не здогадатися. Але якщо їм озвучили проблему і описали її розміри, більше ні про що можна не турбуватися: немає такого вчинку, який представники знака не зробили б заради своїх друзів. Приїхати серед ночі? Будь ласка! Позичити енну суму грошей? Немає питань! Ті, у кого вони в друзях, можуть бути спокійні: самі вони не залишаться.

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