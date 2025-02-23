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Астрологиня назвала знаки зодіаку, за якими удача буквально ходить по п'ятах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, за якими удача буквально ходить по п'ятах

Прогноз астрологині / Фото: Credits

Без удачі в житті неможливо досягти нічого, ну або майже нічого, а отже, всі прагнуть мати її собі за союзницю.

Проте одних вона відвідує частіше, а інших – рідше, і від цієї періодичності значною мірою залежить якість життя кожного з нас. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, за якими удача буквально ходить по п'ятах.

Лев

Леви, мабуть, найуспішніші представники зодіаку, причому обставини складаються для них сприятливо в усіх життєвих сферах. Допомагає їм Сонце, яке є зіркою-управителем, тому немає такої справи, в якій би їм не пощастило.

Терези

Терезам, яким допомагає Венера, щастить у фінансах, але набагато більше – в коханні. Мабуть, немає людини, яку вони не могли б зацікавити, а отже, в особистому житті все у них складається якнайкраще – на заздрість решті представників зодіакального кола.

Стрілець

Стрільців, які перебувають під заступництвом Юпітера, удача супроводжує переважно в кар'єрі та фінансах, тому вони частіше за інших отримують нові посади, а також премії та бонуси. Звісно, для цього вони багато роблять самі, але й силу удачі применшувати не можна.

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