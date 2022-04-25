Астрологиня про долю Володимира Путіна: божевільня, в'язниця, насильницька смерть

Сьогодні важко знайти людину, яку не цікавила б подальша доля Володимира Путіна.

Весь світ чекає на підтвердження того, що людина, яка є злочинцем, понесе заслужену кару за все, що вона вчинила. На це запитання може відповісти лише астрологія, оскільки вона знає, що людині – як кажуть у таких випадках – на роду написано. Про майбутнє російського президента розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Градус магії, хитрощів та психіатричної лікарні

Як відомо, Володимир Путін за допомогою маститого астролога переписав свій гороскоп, тому точна дата та час його народження нікому не відомі. Тим не менш, існують дані, спираючись на які астролог може спробувати скласти його натальну карту і визначитися з його життєвими перспективами.

Одна з версій дати його народження — 6 жовтня 1950, а на світ тиран з'явився об 11 годині 36 хвилині в селі Терехіно Тверської області. Асцендент — астрологічний знак, що сходить на східному горизонті в момент народження — його гороскопа розташовувався в 30-му градусі Скорпіона, він вважається градусом магії, хитрості, підлості та небезпеки бути ув'язненим до лікарні, переважно психіатричної. Сонце його гороскопа розташоване в 13-му градусі Терезів, що може говорити як про несподіване багатство, яке пдає людині як сніг на голову, так і про таку ж несподівану погану славу, що зараз програється в житті Путіна на світовому рівні.

"Мета виправдовує засоби"?

Якщо говорити про особистість російського президента, то насамперед потрібно врахувати, що Плутон – планета війни – у його гороскопі розташувався у 8-му будинку в 20-му градусі Лева, а це говорить про те, що людина прагне всього таємничого і вперто досягає своєї мети – відоме висловлювання, що мета виправдовує засоби, авторство якого приписують Нікколо Макіавеллі, підходить йому якнайкраще. Часто люди з такою конфігурацією в гороскопі стають фашистами, які ні за що мають чуже життя, люди для них – лише пішаки у їхній грі.

Південний місячний вузол у 29-му градусі Діви поруч із медіумом мети свідчить про потайливість та схильність особистості до містики, окультизму і навіть масонства. Цю позицію підтримує і Уран у 10-му знаку Раку, який також свідчить про те, що людина досягає своєї мети за допомогою езотерики, окультних наук та таємних товариств.

Місяць у 6-му градусі Лева дає людині авторитет і владарство, які часто притаманні великим воєначальникам, і холоднокровність, що дозволяє припустити, що Путін є рептилоїдом. Нептун у 17-му градусі Терезів дає незалежність і можливість критично дивитися на речі, що часто призводить до великих неприємностей та втрати становища. З'єднання Місяця з Плутоном в натальній карті говорить про прагнення людини все тримати під контролем — до того ж не тільки свої думки і дії, а й вчинки інших людей, а також події, що відбуваються — вони володіють необхідною для цього силою і енергією.

Володимир Путін / Associated Press

Ліліт у 30-му градусі Тельця свідчить про прагнення до комфорту класу лакшері, бажання оточувати себе розкішшю – як тут не згадати про сумнозвісний палац у Геленджику! – та естетизму. Планети у восьмому будинку стверджують, що людина з подібним становищем у гороскопі може стати своєрідним сексуальним символом для певних верств населення – цю тему можна проілюструвати фотографіями Путіна з оголеним торсом на коні, що видає його маніакальне бажання мати вигляд альфа-самця. Йому також властива здатність гіпнотично впливати на оточення, здатність до наклепу та схильність до крадіжки. А Місяць у Леві свідчить про бажання людини постійно перебувати в центрі загальної уваги та потреби в обожнюванні – до того ж за будь-яку ціну, коли годяться як позитивні, так і негативні приводи. А той факт, що Місяць у гороскопі Путіна розташований поруч із Плутоном, дозволяє говорити про його деспотизм, ненависть до протилежної статі та жорстокість взагалі.

Сумна доля "мертвої риби"

Розташування Північного місячного вузла в 29-му градусі Водолія дозволяє говорити про Путіна як про "мертву рибу". Так називають слабку особистість, фінал життя якої, як правило, буває гіршим, ніж його початок, що може спричинити самогубство, в чому астрологи, втім, серйозно сумніваються, і божевілля, про що ми вже говорили вище. Венера, що перебуває в гороскопі російського президента в 3-му градусі Терезів, також свідчить про психічне нездоров'я та небезпеку в'язниці.

Білий Місяць у 20-му знаку Терезів дає добровільне самітництво – як тут не згадати повідомлення про те, що практично весь свій час російський президент проводить у бункері. Марс, що розташований у першому будинку в 8-му градусі Стрільця, дає як мінімум авантюризм, а як максимум — здатність людини продати душу дияволу. Таке розташування планет у натальній карті також може говорити про небезпеку загинути від вогню, на яку є вказівка і в гороскопі міністра оборони Росії, Сергія Шойгу, і можливе божевілля – ймовірність того, що Путін закінчить свої дні у психлікарні, дуже велика.

Заповнений планетами 8-й будинок, який відповідає за кризи, руйнування і саму смерть, говорить про потяг до ризикованих професій — наприклад, каскадера або камікадзе, а також ставлення до великих грошей і можливої насильницької смерті — подібна конфігурація планет у гороскопі була у принцеси Діани, загибель якої досі викликає багато запитань.

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