Астрологиня про Путіна: всі, хто знав дату його народження, - мертві, а натальна карта переписана

Інтерес до гороскопа Володимира Путіна, який різко зріс у наш час у всьому світі, очевидний і зрозумілий.

Усі хочуть зрозуміти, чим пояснити небачену жорстокість цієї людини, а заразом дізнатися, які події чекають на неї в перспективі – як ближній, так і далекій. Про те, що говорить гороскоп про особистість та долю Путіна, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Точна дата народження тирана невідома

Труднощі у складанні путінського гороскопа полягають у тому, що точні дата й час його народження невідомі. Сьогодні всі, хто знав справжню дату народження тирана, починаючи з його батьків і закінчуючи колегами, з якими він колись розпочинав службу, померли – пролити світло на це запитання ніхто не може. Але той факт, що його натальну карту було переписано, можна вважати доведеним – не просто так звичайний, нічим не примітний офіцер держбезпеки, став президентом Росії і, більш того, утримується на цій посаді вже двадцять років.

Для чого потрібно переписувати гороскоп

Виникає закономірне запитання, а навіщо взагалі переписувати гороскоп – прийнято вважати, що з людиною має у житті трапиться те, що їй, як кажуть, на роду написано. Для цього є, як мінімум, дві вагомі причини.

По-перше, таким чином можна приховати справжні дані, які можуть використати у своїх цілях непорядні люди та відверті вороги. Правдивий гороскоп може вказувати на слабкі місця людини, які можна буде використати проти нього – сильні цього світу дуже бояться.

По-друге, переписавши гороскоп, можна змінити лінію життя людини, яка в результаті отримає те, чого прагне – славу, гроші, успіх у протилежної статі, довге життя або, як у випадку з Путіним, прагнення світового панування, навіть якщо йому доведеться йти по трупах.

Слідами Сталіна

Астрологи вважають, що Путін, як свого часу Йосип Сталін, за допомогою потужного фахівця переписав дані свого гороскопа. Гороскоп Сталінові переробив відомий астролог Георгій Гурджієв, який був знайомий із "батьком народів" від юності – вони разом навчалися у духовній семінарії. Йосип Віссаріонович, незважаючи на маніакальну підозрілість, довіряв астрологам і часто користувався їхніми послугами. Гурджієв свою астрологічну справу знав добре, і, склавши натальну карту приятеля, порадив йому змінити її, сказавши, що з такими вихідними даними, як у нього, кар'єру не зробиш. Сталін, який марив безмежною владою, погодився на те, що будь-яка інша людина вважала б авантюрою – втім, він нічого не втрачав. Гурджієв залишив справжній рік народження –1878, а ось день народження, найімовірніше, змінив – тиран народився зовсім не 18 грудня, як це написано в його біографії. Гурджієв також активізував у гороскопі "батька народів" будинок кар'єри та влади, після чого Сталін і став тим, ким ми його знаємо – жорстоким та обачливим керівником величезної держави. А оскільки Гурджієв, як кажуть у таких випадках, забагато знав, йому влаштували автомобільну катастрофу в Парижі – таємницю справжнього гороскопа Сталіна він забрав із собою в домовину.

Хто допоміг Путіну змінити натальну карту та долю

Зрозуміло, без допомоги фахівця людина, хай навіть вона буде наймудрішою, переписати свій гороскоп не зможе – для цього необхідно мати певні знання, які даються не кожному. Найімвірніше, переписати натальну карту Путіну допоміг елітний або, як його ще називали, "кремлівський" астролог Вадим Левін, який її складав. У своїх інтерв'ю Левін часто заявляв, що знає про Путіна все, тому недивно, що він помер 2014 року за загадкових обставин – згадки про його смерть в Інтернеті майже відсутні.

Про точну дату народження російського президента – а, отже, і реальні моменти його долі – ми, ймовірно, дізнаємося нескоро, якщо дізнаємося взагалі. Однак у астрологів є способи визначити більш-менш достовірну інформацію щодо його натальної карти і, як наслідок, напророкувати тиранові його долю – про це ми розповімо в наступній публікації.

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