Астрологиня про Сергія Шойгу: наближається година розплати

Зараз тільки ледачий не пише про гороскоп Володимира Путіна – ця тема хвилює цікавить і хвилює багатьох.

А ось на його праву руку – міністра оборони Сергія Шойгу – звертають у рази менше уваги, хоча від нього теж багато в чому залежить те, як розвиватимуться події далі. Про гороскоп Шойгу, який то з'являється, то зникає з центру уваги ЗМІ, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

"На що не гляне, те і в'яне"

Сергій Шойгу народився о 19 годині 39 хвилин 21 травня 1955 року в місті Чадан, що перебиває в Туві. Він є так званим "гекатником", оскільки народився в дні Гекати, коли на небі немає Місяця. У такий час часто народжуються люди з "чорним оком" та магічними здібностями, про які кажуть: "На що гляне, те й в'яне". Можливо, саме через ці його особистісні особливості пішла чутка про "сибірські шамани", які енергетично підживлюють і оберігають Путіна.

Кар'єрний зліт, успіх, авіаційна катастрофа та в'язниця

Асцендент — астрологічний знак, що сходить на сході в момент народження людини — Шойгу перебуває в 20-му градусі Скорпіона, майже як у його шефа, Путіна, і обіцяє йому як швидкий кар'єрний зліт і успіх, що мало місце, коли він з міністра надзвичайних ситуацій перетворився на міністра оборони, так і на небезпеку загибелі в авіаційній катастрофі. Картину підсилює Сатурн, який перебуває поряд з асцендентом, розташований у 12-му будинку його гороскопа, а це часто дає вказівку на те, що протягом життя людина побуває у казенному будинку – простіше, у в'язниці. Путіна і Шойгу ріднить і розташування в їхніх гороскопах Плутона: в обох вони перебувають у домі війни у знаку Лева, тільки у першого у 20-му градусі, а у другого – у 25-му, що говорить про військові дії на території інших країн.

Associated Press

Градус підлості та зради

Має значення і той факт, що ця планета — Сатурн називають "планетою обмежень" — розташована в 17-му градусі Скорпіона, який є також градусом екзальтації умоглядної і водночас демонічної планети — Чорного Місяця. Тебоїчний календар характеризує його як градус підлості та зради, який втягує у себе весь бруд нашого світу. А те, що Чорний Місяць перебуває в першому будинку гороскопа Шойгу, характеризує його як підлу і безпринципну людину, здатну на будь-яку підлість, якщо вона буде їй потрібна чи вигідна. Те, що вона розташувалася в 9-му градусі Стрільця — там, де в гороскопі Путіна перебуває Марс, свідчить про те, що ця кривава парочка вже не вперше починає війни в різних кутах земної кулі. 9-й градус Стрільця також вказує на службізм та небезпеку смерті від вогню.

Квітень 2022 року – час розплати

Не менш важливим є і розташування в гороскопі Шойгу Північного та Південного місячних вузлів – Раху та Кету. На Південному місячному вузлі на 27-му градусі Близнят у ньому перебувають Марс і Меркурій, які водночас розташувалися у восьмому будинку – будинку смерті та екстремальних ситуацій. Як правило, така небесна конфігурація свідчить про те, що у своєму минулому житті людина займалася магією та окультними науками, тому в нинішній вона автоматично використовує їхню силу через енергії Марса – планети війни. Квітень нинішнього року – дуже непростий час для пана Шойгу: транзит Чорного Місяця на зв'язці Південного вузла, його сходження на асцендент, а також Марс і Меркурій у будинку екстриму та смерті говорять про те, що людина нехтує таким поняттями, як карма, у той час, як саме зараз на нього чекають обмеження, крах і розплата за скоєне.

Associated Press

"Зовнішність моралі"

Моральний образ російського міністра оборони, якщо судити з його гороскопу, не дозволяє говорити про нього як про чесну та порядну людину. Плутон у його гороскопі в напружених аспектах до з'єднання Місяць-Сонце говорить про властивий йому деспотизм, набутий ще в дитинстві – від тиску та контролю суворих і не схильних виявляти почуття щодо своєї дитини батьків – насамперед матері. Уран в окультному — 25-му — градусі Рака дозволяє Шойгу не просто — подібно до удава, "спілкується з кроликом" — впливати на оточуючих його людей, але і впливати на їхні думки — тобто, він зовсім не такий недалекий і простакуватий, яким здається на перший погляд. Він також нечистоплотний по відношенню до жінок, неодноразово був викритий у подружній невірності, але не може відмовитися від зрад, оскільки енергетично підживлюється від представниць прекрасної статі. Втім, вони відповідають йому взаємністю – Сонце і Місяць, що перебувають у знаку Тельця, говорять про його сексуальну чуттєвість.

Дві вказівки на трибунал у Гаазі

На те, що Шойгу доведеться відповідати за скоєні йому військові злочини, вказують два моменти у його гороскопі.

По-перше, його медіум мети – так називають точку перетину екліптики з небесним меридіаном – знаходиться в 9-му градусі Діви, що свідчить не лише у забобони та потягу до таємного, але й про нещастя наприкінці життя.

По-друге, натальний Місяць Шойгу знаходиться в точному поєднанні з сатанинською зіркою Алголь із сузір'я Персея, що є "головою Медузи Горгони", яку цей античний герой тримає в руках. Вона пов'язана з Сатурном, Нептуном, Плутоном і Чорним Місяцем, а її назва в перекладі з арабської означає "диявол". З'єднання зірки Алголь з натальним Місяцем говорить про те, що людина довго може здобувати перемоги, у тому числі й військові, але перед вирішальною битвою обов'язково зазнає поразки. Також може свідчити про приховані захворювання, складнощі щодо закону та неминучий суд – схоже, у Гаазі пана Шойгу вже зачекалися.

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