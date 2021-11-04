Астрологиня розповіла, кому до кінця року потрібно встигнути заробити гроші

2021 рік поступово стає історією, до його закінчення залишається не так багато часу.

Незважаючи на короткостроковість тимчасового відрізка, залишилися справи, які потрібно закінчити, – або встигнути зробити – до кінця поточного року. Про те, кому треба встигнути покращити своє фінансове становище, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці будуть зобов'язані своїм фінансовим добробутом креативу, який вирішать застосувати у своїй діяльності – як творчій, так і суто технічній. Які б робочі завдання перед ними не стояли, не варто підходити до них з традиційним набором професійних "інструментів" і давно знайомим, що хай і не раз виправдав себе, квадратно-гніздовим способом. Потрібно подивитися на них з несподіваної та нетрадиційної точки зору, додавши водночас хоча б невелику дещицю фантазії – це дозволить вийти переможцем навіть зі складної ситуації.

Близняти (22.05 – 21.06)

Близнята у фінансовому сенсі зможуть стати ковалями власного щастя — те, як вони закінчать рік, що минає, — багатенькими "Буратіно" або збіднілими "церковними щурами", — залежить тільки від них. Незважаючи на втому, що накопичилася на цей час, представникам знака необхідно опанувати себе і зробити останній ривок, виконавши і – бажано ще й перевиконавши – свій професійний план. Ті, кому це вдасться, зможуть непогано заробити та зустріти Новий рік у стані такого необхідного матеріального добробуту.

Лев (23.07 – 21.08)

Ракам зірки наполегливо рекомендують нічого не відкладати на безрік: хоч би як багато накопичилося до цього часу незавершених справ і хоч би як важко було розриватися з цим "завалом", стати до його розбирання і можна, і потрібно. Чистота і лад — як на робочому столі, так і у свідомості — дозволять не тільки отримати душевну легкість, а й непогано заробити. До того ж необхідні до кінця року виплати можуть набути найрізноманітнішого вигляду – від премії, якою віддячить задоволене роботою начальство, до гонорарів, отриманих від клієнтів, справи яких нарешті зрушили з мертвої точки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки обіцяють приємне в усіх сенсах заняття: у час, що залишився, будуть збирати виплати і гонорари, які роботодавці і клієнти заборгували представникам знака за попередній період — головне, нічого не забути і вчасно звернутися до всіх, за ким є боржок. Підсумкова сума, швидше за все, виявиться настільки значною, що можна буде дозволити собі велику покупку, про яку раніше доводилося тільки мріяти — наприклад, невелику дачу або автомобіль. До того ж придбання виявиться надзвичайно вдалим – воно вірою і правдою слугуватиме довгі роки.

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