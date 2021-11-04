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Астрологиня розповіла, кому до кінця року потрібно встигнути заробити гроші

Астрологиня розповіла, кому до кінця року потрібно встигнути заробити гроші

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2021 рік поступово стає історією, до його закінчення залишається не так багато часу.

Незважаючи на короткостроковість тимчасового відрізка, залишилися справи, які потрібно закінчити, – або встигнути зробити – до кінця поточного року. Про те, кому треба встигнути покращити своє фінансове становище, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці будуть зобов'язані своїм фінансовим добробутом креативу, який вирішать застосувати у своїй діяльності – як творчій, так і суто технічній. Які б робочі завдання перед ними не стояли, не варто підходити до них з традиційним набором професійних "інструментів" і давно знайомим, що хай і не раз виправдав себе, квадратно-гніздовим способом. Потрібно подивитися на них з несподіваної та нетрадиційної точки зору, додавши водночас хоча б невелику дещицю фантазії – це дозволить вийти переможцем навіть зі складної ситуації.

Близняти (22.05 – 21.06)

Близнята у фінансовому сенсі зможуть стати ковалями власного щастя — те, як вони закінчать рік, що минає, — багатенькими "Буратіно" або збіднілими "церковними щурами", — залежить тільки від них. Незважаючи на втому, що накопичилася на цей час, представникам знака необхідно опанувати себе і зробити останній ривок, виконавши і – бажано ще й перевиконавши – свій професійний план. Ті, кому це вдасться, зможуть непогано заробити та зустріти Новий рік у стані такого необхідного матеріального добробуту.

Лев (23.07 – 21.08)

Ракам зірки наполегливо рекомендують нічого не відкладати на безрік: хоч би як багато накопичилося до цього часу незавершених справ і хоч би як важко було розриватися з цим "завалом", стати до його розбирання і можна, і потрібно. Чистота і лад — як на робочому столі, так і у свідомості — дозволять не тільки отримати душевну легкість, а й непогано заробити. До того ж необхідні до кінця року виплати можуть набути найрізноманітнішого вигляду – від премії, якою віддячить задоволене роботою начальство, до гонорарів, отриманих від клієнтів, справи яких нарешті зрушили з мертвої точки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки обіцяють приємне в усіх сенсах заняття: у час, що залишився, будуть збирати виплати і гонорари, які роботодавці і клієнти заборгували представникам знака за попередній період — головне, нічого не забути і вчасно звернутися до всіх, за ким є боржок. Підсумкова сума, швидше за все, виявиться настільки значною, що можна буде дозволити собі велику покупку, про яку раніше доводилося тільки мріяти — наприклад, невелику дачу або автомобіль. До того ж придбання виявиться надзвичайно вдалим – воно вірою і правдою слугуватиме довгі роки.

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