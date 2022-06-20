Астрологиня розповіла, коли настане перелом у війні

Гаряча фаза, в якій зараз перебуває війна в Україні, не може тривати вічно – надто сильне напруження того, що відбувається.

А це означає, що незабаром багато що має змінитися, найімовірніше, це буде хід військових дій. І оскільки очевидної – переможної – першості не може досягти жодна сторона, так не може тривати вічно. Про те, коли – і на чиєму боці – настане перелом у війні, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

З'єднання Марса, Меркурія та Венери

За словами астролога Володимира Крейна, важливим часом може стати 23 червня – плюс-мінус два дні, тобто від 21-го до 25-го числа першого літнього місяця. 23-го відбудеться з'єднання Марса, Меркурія та Венери в десятому домі гороскопу України в сузір'ї Тельця. Така небесна конфігурація несе серйозні зміни, які відбудуться в аурі з'єднання на фронті, зокрема, і в ході війни загалом.

Зміцнення українських позицій на фронті...

Крейн вважає, що, найімовірніше, трапиться велика воєнна подія, яка посилить українську сторону на фронті. Звісно, зірки не відповідають на запитання точно, тож можна припустити, що йдеться про серйозну битву, яка завершиться перемогою української армії, закупівлю або постачання великої партії озброєння – нарешті країни, що тягнули з вирішенням цього питання, прокинуться від "летаргічного сну" і дадуть нашій країні все, що потрібно їй для кардинальних змін на фронті. Таке з'єднання планет у гороскопі країни може свідчити і про можливість поповнення лав збройних сил: прибуття іноземних легіонів чи навіть підрозділів НАТО. Зараз такий розвиток подій здається майже нереальним, та в такий момент усе може бути. У будь-якому разі після цих – небесних – подій ситуація на фронті почне змінюватися у кращий для України бік.

...і мирні переговори

Передумов для мирних переговорів – принаймні таких, що справді вирішать щось у ході війни – Володимир Крейн наразі не бачить. Проте і можливості такої не заперечує – на його думку, вони можуть статися, щоправда, поки що чисто символічно, але, як відомо, великий шлях розпочинається з маленького кроку – головне, зробити його. Цілком можливо, що мирні переговори будуть так чи інакше пов'язані з постачаннями на світовий ринок українського зерна або обміну полоненими – особливо це стосується іноземних легіонерів, які воювали на українському боці і засуджені у так званій ЛДНР до страти. Втім, велика ймовірність будь-якого іншого формату домовленостей, в яких Україна займатиме вигідні – лідерські – позиції.

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