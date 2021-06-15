Астрологиня розповіла, кому цього літа поталанить

Поталанити людині може в будь-який час року, навіть тоді, коли всі відпочивають.

Нинішнє літо не стане в цьому сенсі винятком — обов'язково знайдуться люди, яким пощастить в різних життєвих сферах. Про те, кому цього літа поталанить, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельцям, які в першій половині літа знемагають від неробства, в другій нарешті пощастить: вони зможуть взяти участь в роботі над дуже важливим, перспективним і фінансово вигідним проєктом. Він дасть можливість представникам знака продемонструвати всі свої таланти і здібності, а заодно і непогано заробити. Головне, пам'ятати, що на їхнє місце в проєкті націлюються і інші — такі, кому менше поталанило, а тому не потрапили до складу групи, яка працює над ним, — співробітники, тому необхідно весь час тримати відповідну — високу — планку.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам, які довго, наполегливо і з задоволенням займалися своїм хобі, не думаючи про те, щоб зробити його основним своїм заняттям, нарешті пощастить — вони зможуть монетизувати його, заробивши непогані гроші. Хтось виставить свої творіння на конкурс, хтось зустріне справжнього знавця і поціновувача, головне, що на них звернуть увагу і вони принесуть своєму творцеві популярність в нових професійних колах, а також можливість гідного в усіх сенсах — але передусім в матеріальному плані — і безбідного існування.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки — зрозуміло, ті, хто давно роздумує про зміну роботи — можуть нарешті розраховувати на перехід в іншу компанію і навіть зовсім в іншу професійну галузь. Зрозуміло, своїм кар'єрним зростанням представники знака насамперед будуть зобов'язані самим собі, але без певної частки везіння їм, проте, впоратися не вдалося б. Тому зірки радять їм подякувати своїй долі, яка цього разу повернеться до них найприємнішим своїм боком, і намагатися виправдати її надії і очікування.

Риби (19.02 — 20.03)

Риб очікує прекрасна перспектива кар'єрного зростання, щоправда, представникам знака важливо діяти за принципом, який, будучи перефразованим, прозвучить так: на фортуну сподівайся, а сам не лови ґав. Охочих обійняти посаду, на яку їх хочуть призначити, виявиться достатньо, тому необхідно буде подбати про те, щоб справити на начальство, від якого залежить призначення, найкраще враження, обійшовши таким чином потенційних конкурентів. Тим більше що талан все-таки буде на боці представників знака — він і переважить чашу уявних терезів на їхній бік.

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