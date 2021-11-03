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Астрологиня розповіла, кому до кінця цього року треба встигнути знайти роботу своєї мрії

Астрологиня розповіла, кому до кінця цього року треба встигнути знайти роботу своєї мрії

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2021 поступово йде в історію, до його закінчення залишається всього два місяці.

Незважаючи на короткостроковість тимчасового відрізка, залишилися справи, які потрібно закінчити – або встигнути зробити, – до кінця поточного року. Про те, кому треба протягом цього часу встигнути знайти працю своєї мрії, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам зірки наполегливо рекомендують залишити стару – добряче набридлу – роботу і перейти на нову, до того ж настільки цікаву і високо оплачувану, що вони з повним правом зможуть назвати її роботою своєї мрії. Шукати її представникам знака не доведеться – їм запропонують перейти в нову фірму та компанію, для них головне – розглянути за пропозицією, яка на перший погляд може здатися вельми скромною, серйозні перспективи. Ну а далі, як кажуть, питання техніки: за рідкісну можливість необхідно хапатися руками та ногами, а на новому місці одразу ж продемонструвати свої таланти та здібності.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези нарешті зможуть здійснити свою мрію: розпочати власний бізнес, який принесе значне покращення матеріального становища. Головне, не прогаяти шанс, який видається до кінця року, але й не поспішати діяти: спочатку потрібно все ретельно продумати і прорахувати і лише потім починати рухатися до своєї мети. Зрозуміло, найважливіше – визначити, в якому саме напрямі розвивати свою справу: вона має бути свідомо прибутковою, інакше доведеться згодом пошкодувати про витрачені даремно сили та час.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які давно мріють про те, щоб змінити місце роботи, варто поспішити – такі шанси, як наприкінці цього року, випадають нечасто. Зірки наполегливо рекомендують представникам знака організувати власний бізнес і згадати про хобі, якому вони колись присвячували величезну кількість часу, але останнім часом відсунули на другий, а то й на третій план – воно може лягти в основу власної справи. Саме в цьому разі їм вдасться дотриматися балансу, до якого прагне більшість людей: улюблена робота приноситиме не тільки задоволення, а й солідний прибуток.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, яких не влаштовують умови їхньої нинішньої роботи, зірки наполегливо рекомендують обговорити ситуацію зі своїм безпосереднім начальством, яке, цілком можливо, і не здогадується про невдоволення представників знака. Розповівши йому про це, вони можуть розраховувати на те, що всі їхні претензії будуть задоволені. Отримати бажане вони можуть різними способами: або обійняти іншу – більш цікаву їм – посаду, яка досі здавалася непорушною, або перейти на нове місце роботи, умови якої їх не напружують, а потішать.

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