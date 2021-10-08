Астрологиня назвала найромантичніші знаки зодіаку

У реальному житті навколо нас з'являється все більше і більше циніків — людей, які нехтують всіма мислими і немислими моральними нормами.

Але — одночасно — чимало і тих, хто заслужено надає їм великий сенс і серйозне значення — їх називають романтиками. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найромантичніші знаки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки щиро вірять в кохання, як, втім, і в те, що у кожної людини на світі є друга половинка. Більш того, вони готові чекати на неї — точніше, на нього — все своє життя — їм здається, що ось-ось почується цокотання копит під вікном, а потім в ньому покажеться прекрасний принц на білому коні. Трапляється, що все так і складається, але частіше за все представники знака проживають життя на самоті, оскільки людини, гідної стати частиною мрії, їм зустріти так і не вдається.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби — за всієї своєї практичності — найбільш наївний і, як наслідок, романтичний знак зодіаку, представники якого, за словами поета, вірять "переказам простонародної старовини і снам, і картковим ворожінням, і прогнозам Місяця". Їх можна переконати в чому завгодно, особливо якщо йдеться про високі матерії — їх, як то кажуть, хлібом не годуй, дай можливість піднятися в хмари і як можна довше витати там, забувши про грішну землю.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези — особливо сильний бік знака — у всіх бачать тільки хороше, і дуже ображаються, якщо хтось намагається відкрити їм очі на друзів, знайомих або любих. Незалежно від того, заслуговує ця людина критики чи ні, вони будуть захищати її репутацію до останнього, більш того, обуряться і присоромлять того, хто спробує її викрити. До того ж вони в таких випадках не прикидаються — вони щиро вірять у те, що їх оточують люди з ангельськими крилами.

Гороскопи на жовтень 2021:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання