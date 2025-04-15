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Астрологический прогноз на 15-16 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, не стоит посвящать в свои планы – как профессиональные, так и личные – других людей: сглаз еще никто не отменял.
Символ дня: Лед.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: диагноз, поставленный сегодня одним врачом, обязательно нужно перепроверить у другого.
Питание дня: мясо нужно заменить рыбой и овощами.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз – для большей успешности лучше обратиться за помощью к специалисту.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какое место человек занимает в социуме и соответствует ли оно его талантам и способностям.
Табу дня: под запретом любые вредные привычки.
Цитата дня: «Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное – мужество продолжать» (Уинстон Черчилль).
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