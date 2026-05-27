- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 27 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: незважаючи на розпал робочого тижня, день краще присвятити відпочинку.
Символ дня: Серце.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, аквамарин.
Щасливі камені дня: лазурит, перламутр.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому затягувати з діагностикою та лікуванням не слід. Від операцій на серці та судинах потрібно відмовитися.
Харчування дня: пріоритет у раціоні - легкі та пісні страви.
Стрижка дня: для стрижки день несприятливий - вона може накликати на людину неприємності і травми.
Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садовими і городніми роботами, але особливо важливо поливати і підгодовувати рослини.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння - наприклад, чароїту або димчастого кварцу
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються через сім днів.
Табу дня: не можна - навіть ненавмисно - бити скляний посуд.
Цитата дня: "У жінки вражаюча інтуїція: вона може здогадатися про все, крім найочевиднішого" (Оскар Вайльд).
Читайте також:
Сонце у Близнюках з 21 травня до 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку з 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться з 30 червня і кому пощастить найбільше