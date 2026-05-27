Астрологічний прогноз на 27 травня

Серце / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на розпал робочого тижня, день краще присвятити відпочинку.

Символ дня: Серце.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, аквамарин.

Щасливі камені дня: лазурит, перламутр.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому затягувати з діагностикою та лікуванням не слід. Від операцій на серці та судинах потрібно відмовитися.

Харчування дня: пріоритет у раціоні - легкі та пісні страви.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий - вона може накликати на людину неприємності і травми.

Реклама

Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садовими і городніми роботами, але особливо важливо поливати і підгодовувати рослини.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння - наприклад, чароїту або димчастого кварцу

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються через сім днів.

Табу дня: не можна - навіть ненавмисно - бити скляний посуд.

Реклама

Цитата дня: "У жінки вражаюча інтуїція: вона може здогадатися про все, крім найочевиднішого" (Оскар Вайльд).

Читайте також:

Новини партнерів